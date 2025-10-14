Выяснилось, что победу СКА против «Автомобилиста» не признали из-за ошибки судьи

Cтало известно, что решение о победе хоккейной команды СКА признано ничтожным в свете промаха судьи, некорректно оценившего заброшенные шайбы в противостоянии с ХК «Автомобилистами» в рамках матча Континентальной хоккейной лиги, состоявшегося 13 октября.
Как сообщается, функция арбитра видеоповторов КХЛ окончательно приостановлена: судью, совершившего критическую оплошность при подтверждении спорного гола, дисквалифицировали навсегда.
Судя по заявлению официального сайта КХЛ, на 46-й минуте встречи бросок защитника Андрея Педана не пересек линию ворот. Ответственным за подтверждение законности взятия ворот был судья повторов, который обязан был объективно определить исход игрового момента и только после подтверждения результата активировать оранжевый сигнал. После инцидента данный специалист навечно лишён возможности работать на матчах лиги.
Несмотря на допущенную ошибку, ХК «Автомобилисты» не имеют права оспаривать исход встречи против СКА.
Как поясняет «Спорт-экспресс», положения 77-й статьи Спортивного регламента КХЛ исключают для «Автомобилиста» возможность подачи протеста по итогам встречи, завершившейся счетом 1:2, даже несмотря на ошибочно засчитанную шайбу армейцев при равном счете.
Отмечается, что благодаря спорной победе СКА в поединке 13 октября был прерван затянувшийся проигрышный отрезок команды в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Читайте также: Озвучена резкая реакция олимпийского чемпиона на высказывания норвежца Клебо.