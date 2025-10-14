Выяснилось, что победу СКА против «Автомобилиста» не признали из-за ошибки судьи

Судя по заявлению официального сайта КХЛ, на 46-й минуте встречи бросок защитника Андрея Педана не пересек линию ворот. Ответственным за подтверждение законности взятия ворот был судья повторов, который обязан был объективно определить исход игрового момента и только после подтверждения результата активировать оранжевый сигнал. После инцидента данный специалист навечно лишён возможности работать на матчах лиги.