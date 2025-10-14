В Находке сгорел частный дом, в котором жила семья с 12 детьми

В Находке на улице Фруктовой произошел пожар в двухэтажном частном доме с мансардой. К счастью, до приезда пожарных из здания успела эвакуироваться вся большая семья — 15 человек, среди которых 12 детей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».
Когда пожарные прибыли на место, огонь уже полностью охватил мансарду и крышу дома. Спасателям потребовалось время, чтобы полностью потушить пламя — пожар уничтожил около 175 квадратных метров строения.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания и подсчитывают ущерб, нанесенный пожаром.
