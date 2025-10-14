Ричмонд
В Находке сгорел частный дом, в котором жила семья с 12 детьми

В результате происшествия никто не пострадал.

Источник: МЧС РФ

В Находке на улице Фруктовой произошел пожар в двухэтажном частном доме с мансардой. К счастью, до приезда пожарных из здания успела эвакуироваться вся большая семья — 15 человек, среди которых 12 детей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».

Когда пожарные прибыли на место, огонь уже полностью охватил мансарду и крышу дома. Спасателям потребовалось время, чтобы полностью потушить пламя — пожар уничтожил около 175 квадратных метров строения.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания и подсчитывают ущерб, нанесенный пожаром.

Напомним, серьезная работа развернулась после пожара на полигоне ТБО во Владивостоке сразу по нескольким направлениям. Специалисты исследовали воздух в самых разных точках города: от жилых кварталов до детских учреждений и зон отдыха.