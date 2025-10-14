Ричмонд
В Госдуме назвали излишней мерой введение порога цен на обучение в вузах

Депутат Харченко считает, что при ценовом регулировании в вузах необходим гибкий механизм.

Источник: Аргументы и факты

Введение порога цен на обучение в вузах является излишне жестким инструментом регулирования, заявила заместитель главы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

«Устанавливать нижнее и верхнее пороговое значение, мне кажется, излишне жесткий инструмент регулирования», — сказала парламентарий, которую цитирует ТАСС.

Вместе с тем депутат подчеркнула, что государство всё же должно регулировать ценовую политику в вузах. Она пояснила, что в указанном вопросе следует использовать гибкий механизм.

Напомним, в мае Госдума приняла закон о государственном регулировании объемов платного обучения в вузах. С 1 сентября правительство России получило полномочия по утверждению перечня направлений подготовки и специальностей, по которым определяется предельное количество мест для приема на платное обучение.