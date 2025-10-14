Телевидение и радио будут временно недоступны в Хабаровском крае в октябре

В ряде районов Хабаровского края с 14 по 20 октября из-за плановых профилактических и ремонтных работ на передающем оборудовании будут наблюдаться отключения телевидения и радио. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», перебои, по информации филиала РТРС «Дальневосточный РЦ», не продлятся долго.
По информации, которую предоставили в организации, сигнал будет пропадать в те часы, когда в эфире не будет социально-значимых сообщений — это согласовано с телерадиокомпаниями. В РТРС напоминают, что после проведения регламентных работ вещание вернётся на прежние частоты, а значит перенастраивать свои домашние приёмники не придётся.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 14 по 20 октября:
14.10.2025.
Верхнетамбовское, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
15.10.2025.
Тырма, Верхнебуреинский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Хабаровск, с 07:00 до 17:00 по местному времени:
Радио «Суббота».
Радио «Восток России СВ».
Циммермановка, Ульчский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Чёрный Мыс, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
16.10.2025.
Иня, Охотский округ, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
19.10.2025.
Комсомольск-на-Амуре, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «Восток России ФМ».
Советская Гавань, с 07:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «Восток России».
20.10.2025.
Комсомольск-на-Амуре, с 03:00 до 12:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России»;
Радио «Вера»;
Радио «Маяк»;
Радио «Вести FM».
Николаевск-на-Амуре, с 03:00 до 12:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Советская Гавань, с 03:00 до 12:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».