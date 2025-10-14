Ричмонд
Телевидение и радио будут временно недоступны в Хабаровском крае в октябре

Отключения связаны с профилактическими работами на вещательном оборудовании.

Источник: Mail.ru

В ряде районов Хабаровского края с 14 по 20 октября из-за плановых профилактических и ремонтных работ на передающем оборудовании будут наблюдаться отключения телевидения и радио. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», перебои, по информации филиала РТРС «Дальневосточный РЦ», не продлятся долго.

По информации, которую предоставили в организации, сигнал будет пропадать в те часы, когда в эфире не будет социально-значимых сообщений — это согласовано с телерадиокомпаниями. В РТРС напоминают, что после проведения регламентных работ вещание вернётся на прежние частоты, а значит перенастраивать свои домашние приёмники не придётся.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 14 по 20 октября:

14.10.2025.

Верхнетамбовское, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

15.10.2025.

Тырма, Верхнебуреинский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Хабаровск, с 07:00 до 17:00 по местному времени:

Радио «Суббота».

Радио «Восток России СВ».

Циммермановка, Ульчский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Чёрный Мыс, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

16.10.2025.

Иня, Охотский округ, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

19.10.2025.

Комсомольск-на-Амуре, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России ФМ».

Советская Гавань, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

20.10.2025.

Комсомольск-на-Амуре, с 03:00 до 12:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России»;

Радио «Вера»;

Радио «Маяк»;

Радио «Вести FM».

Николаевск-на-Амуре, с 03:00 до 12:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Советская Гавань, с 03:00 до 12:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».