Онищенко рассказал о росте заболеваемости ветрянкой в РФ

Ранее в СМИ появилась информация о резком росте заболеваемости ветряной оспой я ряде российских регионов. Так, на на Ямале, по данным Роспотребнадзора, с начала 2025 года число заболевших возросло на 67 процентов по сравнению с тем же периодом 2024 года. В Башкирии число заболевших возросло в два раза по сравнению с предыдущим годом и составило 16,5 тысяч человек, отчитались в республиканском Минздраве. Рост случаев ветрянки также отмечен в Воронежской и Оренбургской областях.