Онищенко рассказал о росте заболеваемости ветрянкой в РФ

Рост заболеваемости ветрянкой в РФ, о котором появились сообщения в СМИ, подтвердил aif.ru эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
«Рост заболеваемости есть, он имеет свои закономерности. Эта инфекция не является какой-то экзотической, но тем не менее, недооценивать ее опасность нельзя, потому что болеют ее дети, они встречаются с ней в раннем возрасте», — отметил он.
При этом Онищенко подчеркнул, что нельзя говорить об эпидемии заболевания, рост числа случаев ветрянки объясняется социальным фактором.
«Дети пошли в школу, в садики, находятся в группах. И там, где попадается ребенок, который заболел и не принимаются соответствующие, адекватные меры возникают вот такие групповые заболевания», — объяснил эксперт.
Ранее в СМИ появилась информация о резком росте заболеваемости ветряной оспой я ряде российских регионов. Так, на на Ямале, по данным Роспотребнадзора, с начала 2025 года число заболевших возросло на 67 процентов по сравнению с тем же периодом 2024 года. В Башкирии число заболевших возросло в два раза по сравнению с предыдущим годом и составило 16,5 тысяч человек, отчитались в республиканском Минздраве. Рост случаев ветрянки также отмечен в Воронежской и Оренбургской областях.