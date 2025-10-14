Ричмонд
Генерал Попов: Украина не получит ракеты Tomahawk до конца 2025 года

Трамп вряд ли поставит на Украину дальнобойные ракеты Tomahawk до конца 2025 года, это связано в том числе с необходимостью обучения украинских военных работе с этим оружием, отметил Попов.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп не станет поставлять ракеты Tomahawk на Украину как минимум до конца 2025 года. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

Трамп ранее заявил, что может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным тему вероятных поставок США крылатых ракет Tomahawk украинской армии.

«Зачем Трампу было встречаться с Путиным на Аляске, чтобы теперь принимать решения о поставках? Это критичное положение. Поэтому я думаю, что по крайней мере в этом году у Киева ракеты Tomahawk не появятся точно», — сказал Попов.

Он также допустил, что ракеты Tomahawk могут долгое время храниться в Европе, пока украинские военные будут обучаться работе с ними. В то же время Попов обратил внимание, что у ВСУ нет лишнего времени для обучения.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что передача Киеву ракет Tomahawk может кончиться плохо для всех.

