Генерал Попов: Украина не получит ракеты Tomahawk до конца 2025 года

Президент США Дональд Трамп не станет поставлять ракеты Tomahawk на Украину как минимум до конца 2025 года. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
Трамп ранее заявил, что может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным тему вероятных поставок США крылатых ракет Tomahawk украинской армии.
«Зачем Трампу было встречаться с Путиным на Аляске, чтобы теперь принимать решения о поставках? Это критичное положение. Поэтому я думаю, что по крайней мере в этом году у Киева ракеты Tomahawk не появятся точно», — сказал Попов.
Он также допустил, что ракеты Tomahawk могут долгое время храниться в Европе, пока украинские военные будут обучаться работе с ними. В то же время Попов обратил внимание, что у ВСУ нет лишнего времени для обучения.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что передача Киеву ракет Tomahawk может кончиться плохо для всех.