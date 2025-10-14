Жительница Мариуполя: ВСУ пугали мирных, заезжая во дворы на танках

Жительница Мариуполя Лин Пок Сун и ее супруг Владимир Самойлик рассказали о зверствах украинской армии во время оккупации города. Разговором с супругами с aif.ru поделился финский военкор Кости Хейсканен.
«Во время боевых действий мы жили на площади Кирова, где бульвар Шевченко. Сзади у нас “Азовсталь” был, со всех сторон били. На таком перекрестке жили, что страшно сказать. Людей хоронили прямо во дворе», — сказала Лин Пок Сун.
По словам ее супруга, в жилых дворах часто замечали танки.
«Зверства были страшные, ВСУ специально заезжали в наши дворы. Постоянно такие диверсии были, было страшно», — добавила Лин Пок Сун.
Мариуполь был освобождён 20 мая 2022 года. В этот день в городе фактически завершились бои, и в Министерстве обороны РФ сообщили, что он полностью контролируется российскими военными.