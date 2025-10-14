В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за использование вейпов

Парламентарии считают, что это поможет «закрыть серую зону» и пресечь злоупотребления.
«Сегодня мы видим, как вейпы превращаются из модного аксессуара в инструмент распространения опасных веществ. Необходимо выработать систему ответственности, которая защитит здоровье граждан, прежде всего детей и молодёжи», — подчеркнул Гусев в беседе с ТАСС.
Его коллега Елена Драпеко добавила, что речь идёт не только о вредной привычке, но и о культурном выборе общества. По её словам, важно поставить точку в этой теме и защитить будущее поколение от разрушительных привычек.
Ранее Life.ru писал, что запрет на продажу вейпов в России не затронет их личное использование. Глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов пояснял, что речь идёт только о торговле, а не о наказаниях для курильщиков. Однако новая инициатива депутатов может полностью изменить ситуацию — если её поддержат, даже сам факт «пыхнуть паром» станет поводом для уголовного дела.
