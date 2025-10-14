В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за использование вейпов

Ранее Life.ru писал, что запрет на продажу вейпов в России не затронет их личное использование. Глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов пояснял, что речь идёт только о торговле, а не о наказаниях для курильщиков. Однако новая инициатива депутатов может полностью изменить ситуацию — если её поддержат, даже сам факт «пыхнуть паром» станет поводом для уголовного дела.