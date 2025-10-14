Завершен капремонт мостового перехода через реку Яузу в городском округе Клин

«В селе Воздвиженское городского округа Клин капитально отремонтировали по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” мостовой переход через реку Яузу. Проезд от села до близлежащих деревень, к селу Спас-Заулок, Высоковску, Клину и Ленинградскому шоссе стал комфортнее», — говорится в сообщении.
Как отметил министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин, которого цитирует пресс-служба, на мостовом переходе специалисты частично заменили резиновые опорные части, полностью заменили конструкцию мостового полотна с монтажом новых барьерных и перильных ограждений, устроили систему локальных очистных сооружений, а также отремонтировали железобетонные пролеты и опоры.
В министерстве добавили, что для облегчения 35-метровой конструкции перехода специалисты уменьшили ширину проезда, обрезав консоль с сохранением рабочей арматуры.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в пос. Черкизово Пушкинского городского округа завершен капитальный ремонт моста через ручей. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».