Завершен капремонт мостового перехода через реку Яузу в городском округе Клин

«В селе Воздвиженское городского округа Клин капитально отремонтировали по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” мостовой переход через реку Яузу. Проезд от села до близлежащих деревень, к селу Спас-Заулок, Высоковску, Клину и Ленинградскому шоссе стал комфортнее», — говорится в сообщении.