Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число заболевших ОРВИ жителей Прикамья снизилось на 11%

С 6 по 12 октября инфекцией заразились 14070 человек.

Число заболевших ОРВИ жителей региона снизилось на 11, 8%, сообщает Роспотребнадзор Пермского края.

С 6 по 12 октября инфекцией заразились 14070 человек, это на 11, 8% меньше, чем на прошлой неделе, когда заболело 15963 человека.

Анализы показывают, что у людей с признаками ОРВИ преобладают негриппозные вирусы, такие как вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы.

В Роспотребнадзоре напоминают, что вакцинация остаётся наиболее эффективным способом профилактики ОРВИ. По состоянию на 13 октября, в регионе привито более 817,6 тысяч человек, включая 371,3 тысячи детей.

Напомним, ранее врач-инфекционист Пермской краевой клинической инфекционной больницы Людмила Наумова рассказала, чем опасен вирус Коксаки.