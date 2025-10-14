Число заболевших ОРВИ жителей Прикамья снизилось на 11%

Число заболевших ОРВИ жителей региона снизилось на 11, 8%, сообщает Роспотребнадзор Пермского края.
С 6 по 12 октября инфекцией заразились 14070 человек, это на 11, 8% меньше, чем на прошлой неделе, когда заболело 15963 человека.
Анализы показывают, что у людей с признаками ОРВИ преобладают негриппозные вирусы, такие как вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы.
В Роспотребнадзоре напоминают, что вакцинация остаётся наиболее эффективным способом профилактики ОРВИ. По состоянию на 13 октября, в регионе привито более 817,6 тысяч человек, включая 371,3 тысячи детей.
