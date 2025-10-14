Цена на золото вторые сутки подряд установила новый рекорд, достигнув $4150

Анонс президента США Дональда Трампа о пошлинах Китаю стал основным фактором обвала крипторынка и роста цен на золото. Он заявил о введении новых пошлин на импорт из КНР в размере 100% с 1 ноября. Кроме того, Трамп пообещал ужесточить экспортный контроль для критически важных программ.