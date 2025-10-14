Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цена на золото вторые сутки подряд установила новый рекорд, достигнув $4150

Стоимость фьючерсов на золото с поставкой в декабре на бирже Comex достигла исторического рекорда — $4150 за тройскую унцию. Это увеличение составило 1,97% по состоянию на 02:36 мск. К 02:59 мск рост замедлился, и цена составила $4146,5 за унцию (+1,88%).

Источник: Life.ru

Анонс президента США Дональда Трампа о пошлинах Китаю стал основным фактором обвала крипторынка и роста цен на золото. Он заявил о введении новых пошлин на импорт из КНР в размере 100% с 1 ноября. Кроме того, Трамп пообещал ужесточить экспортный контроль для критически важных программ.

В 2025 году золото стало одним из лидеров по доходности. С начала года биржевые цены увеличились примерно на 56% после роста на 27% в 2024 году.

Напомним, предыдущий рекорд цена на золото установила 13 октября. Тогда фьючерс на золото превысил $4100 за тройскую унцию. Financial Times сообщила, что рост стоимости золота также связан с увеличением притока в золотые фонды (ETF). В сентябре мировые инвесторы инвестировали в ETF $15,5 млрд.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше