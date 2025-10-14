Имущество обратившегося к Путину генерала арестовали

Как ранее сообщал Следственный комитет РФ, Юрий Кузнецов подозревается в получении взятки в особо крупном размере в период с 2021 по 2023 год, когда он возглавлял 8-е управление Генштаба ВС РФ. По версии следствия, Кузнецов получил от предпринимателя из Краснодара Левы Мартиросяна земельный участок и здание на сумму 30,5 миллиона рублей за совершение действий в интересах бизнесмена. Позже сумма арестованных активов превысила изначальные оценки и составила полмиллиарда рублей.