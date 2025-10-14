Невролог объяснил, как физической активностью заглушить боль

Простые движения могут стать лучшим другом в борьбе с болью. Врач-невролог, профессор, заведующий кафедрой нервных болезней Сеченовского университета, д.м.н. Алексей Данилов рассказал KP.RU, как физическая активность влияет на наш организм, помогая не только улучшить самочувствие, но и заглушить боль.
— Когда человек двигается, в мышцах вырабатываются различные биологически активные вещества, включая гормоны. А также миокины — это белки, при воздействии которых на мозг у нас возникает ощущение удовольствия, радости, счастья, — пояснил эксперт.
Кроме того, миокины помогают уменьшить воспаление, снижая общий уровень воспалительных процессов в организме. Все это в комплексе способствует снижению болевых ощущений, объяснил врач.
— Для достижения существенных эффектов (включая и болеутоляющий. — Ред.), конечно, нужна систематическая физическая активность. Она должна быть дозирована — в зависимости от возраста, сопутствующих заболеваний, — подчеркнул специалист.
Данилов отметил, что для скелетно-мышечной боли, как в спине или шее, существуют специальные упражнения. Главное — начинать с легких нагрузок и постепенно увеличивать их интенсивность.