Омские дорожники получили предупреждение за уборку снега

Контролеры указали на нарушения требований к зимней уборке.

Управление дорожного хозяйства Омской области получило официальное предостережение от правоохранительных органов. Поводом стала проверка содержания дорог и объектов дорожной инфраструктуры в октябре, сообщают наши коллеги из «СуперОмска».

Контролеры указали на нарушения требований к зимней уборке. Согласно нормативам, после очистки на проезжей части не должно оставаться зимней скользкости, а высота снежного покрова не может превышать 2−5 сантиметров в зависимости от категории дороги.

Это предупреждение означает, что дорожные службы должны срочно исправить все выявленные недостатки. В противном случае учреждению может грозить более серьезная ответственность за некачественное содержание дорог в зимний период.

Ранее мы сообщали, что после первого снега Омскую область покидают перелётные птицы.