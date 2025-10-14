Омские дорожники получили предупреждение за уборку снега

Управление дорожного хозяйства Омской области получило официальное предостережение от правоохранительных органов. Поводом стала проверка содержания дорог и объектов дорожной инфраструктуры в октябре, сообщают наши коллеги из «СуперОмска».
Контролеры указали на нарушения требований к зимней уборке. Согласно нормативам, после очистки на проезжей части не должно оставаться зимней скользкости, а высота снежного покрова не может превышать 2−5 сантиметров в зависимости от категории дороги.
Это предупреждение означает, что дорожные службы должны срочно исправить все выявленные недостатки. В противном случае учреждению может грозить более серьезная ответственность за некачественное содержание дорог в зимний период.
Ранее мы сообщали, что после первого снега Омскую область покидают перелётные птицы.