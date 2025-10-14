Стало известно, что лидер «Мумий Тролля» не стал отказываться от бизнеса в РФ

Музыкант Илья Лагутенко заблаговременно обеспечил себе контроль над торговым знаком «Мумий Тролль» на территории России: Роспатент официально продлил регистрацию до ноября 2035 года, что подтверждается сведениями в электронной базе ведомства.
Согласно изначальным условиям, действие исключительных прав должно было завершиться 11 ноября 2025 года. Однако, как отмечает РИА «Новости», своевременная подача заявления на продление позволила Лагутенко сохранить все юридические гарантии своей интеллектуальной собственности.
Роспатент удовлетворил ходатайство музыканта, подтвердив закрепление товарного знака «Мумий Тролль» за его владельцем еще на 10 лет. Это решение сохраняет правовую защиту бренда, а также авторских прав, связанных с именем музыкального коллектива, его атрибутикой и фирменными изображениями.
В марте 2025 года коллектив «Мумий Тролль» официально завершил концертную деятельность в России и в дальнейшем последовательно отказался от всех предложений, касающихся частных мероприятий. При этом актуальная информация о местонахождении участников группы отсутствует, как сообщает «Царьград».
Рок-группа «Мумий Тролль» была основана во Владивостоке в 1983 году и с момента создания неизменно находится под руководством Лагутенко. В числе участников также: Олег Пунгин, Александр Холенко, Артем Крицин и Павел Вовк. Песни коллектива, такие как «Владивосток 2000», «Девочка», «Утекай», «Морская», «С Новым Годом, крошка!» и другие, обеспечили ему широкую известность.
