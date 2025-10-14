Стало известно, что лидер «Мумий Тролля» не стал отказываться от бизнеса в РФ

Рок-группа «Мумий Тролль» была основана во Владивостоке в 1983 году и с момента создания неизменно находится под руководством Лагутенко. В числе участников также: Олег Пунгин, Александр Холенко, Артем Крицин и Павел Вовк. Песни коллектива, такие как «Владивосток 2000», «Девочка», «Утекай», «Морская», «С Новым Годом, крошка!» и другие, обеспечили ему широкую известность.