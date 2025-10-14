Ричмонд
В Омске задержались рейсы по трем направлениям

Омичам придется подождать вылета на север страны почти 6 часов.

По состоянию на 8:30 вторника, 14 октября 2025 года, на онлайн-табло Омского аэропорта зафиксированы данные о задержке трех рейсов по разным направлениям.

Так, вылет в столичный аэропорт Шереметьево перенесли на 64 минуты — с 5:20 на 6:24, на фоне чего он утратил статус самого раннего за текущие сутки.

Более продолжительное ожидание «прогнозируется» для рейса из Омска в Сочи: на момент публикации объявлена задержка в 2 часа — предварительно вместо 8:55 борт отправится в курортный город лишь в 10:55.

Однако «рекордным» может стать перенос вылета из Омска в Салехард. Рейс на север страны перенесен более чем на 5 часов, с 14:20 на 20:00.

Стоит отметить, что в каждом из случаев зафиксировано позднее прибытие бортов, предназначенных для вылета по указанным направлениям.