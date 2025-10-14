Ричмонд
В России разоблачили схему мошенников с ОСАГО: выявлено несколько тысяч случаев

В России раскрыта мошенническая схема по оформлению полисов ОСАГО.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Национальной страховой информационной системы (НСИС) разоблачили схему мошенничества, которая позволяла снижать стоимость полисов ОСАГО за счёт искусственного повышения коэффициента бонус-малус (КБМ) у аварийных водителей. Об этом рассказал РИА Новости генеральный директор НСИС Николай Галушин.

«Мы выявили технологию, позволяющую фактически “приобрести” улучшенный КБМ — то есть изменить коэффициент конкретного водителя в свою пользу, при этом у кого-то другого он ухудшался», — объяснил Галушин.

По его словам, таких случаев было несколько тысяч, а количество жалоб от страхователей стало значительным.

«Сейчас эта лазейка закрыта. Купить себе выгодный КБМ больше невозможно», — подчеркнул руководитель НСИС.

Коэффициент бонус-малус (КБМ) — один из главных параметров ОСАГО, который непосредственно влияет на цену полиса. Если водитель не попадал в аварии, КБМ снижается, снижая стоимость страховки.

Чтобы предотвратить подобные мошеннические схемы в будущем, НСИС планирует внедрить систему автоматических уведомлений. С начала следующего года пользователи будут получать сообщения о любых изменениях в их полисах ОСАГО, что повысит прозрачность и контроль за ситуацией.

Ранее сообщалось, что полисы ОСАГО в России могут подорожать на 15%.