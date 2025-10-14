В России разоблачили схему мошенников с ОСАГО: выявлено несколько тысяч случаев

Чтобы предотвратить подобные мошеннические схемы в будущем, НСИС планирует внедрить систему автоматических уведомлений. С начала следующего года пользователи будут получать сообщения о любых изменениях в их полисах ОСАГО, что повысит прозрачность и контроль за ситуацией.