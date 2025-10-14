Tomahawk станут последней каплей: Киев может получить списанные ракеты

«Это могут быть первые образцы со складов, которые еще не утилизировали. Тогда Трамп убьет двух зайцев сразу. Он избавится от накопленного резерва старых ракет Tomahawk, которые выслужили свой срок и подлежат утилизации. Процедура утилизации стоит дорого, а тут он сможет их продать, то есть, еще и прибыль получить с них, вместо того, чтобы платить за утилизацию», — сказал Попов.