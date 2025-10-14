Tomahawk станут последней каплей: Киев может получить списанные ракеты

Президент США Дональд Трамп все же может решить пойти на поставку крылатых ракет Tomahawk. По его словам, он готов пойти на этот шаг в случае, если конфликт не удастся урегулировать.
Однако решение о поставках Трамп будет принимать после того, как обсудит эту тему с российским лидером Владимиром Путиным.
Киев получит списанные ракеты.
Трамп может отправить Киеву списанные ракеты Tomahawk и убить тем самым сразу двух зайцев — получить доход от продажи этих ракет и не платить за их утилизацию, отметил в разговоре с aif.ru генерал-майор в отставке Владимир Попов.
«Это могут быть первые образцы со складов, которые еще не утилизировали. Тогда Трамп убьет двух зайцев сразу. Он избавится от накопленного резерва старых ракет Tomahawk, которые выслужили свой срок и подлежат утилизации. Процедура утилизации стоит дорого, а тут он сможет их продать, то есть, еще и прибыль получить с них, вместо того, чтобы платить за утилизацию», — сказал Попов.
Однако как будут летать такие ракеты и не собьются ли они с пути, большой вопрос, подчеркнул военный эксперт.
«Через пуск-два могут начаться отказы, несрабатывания, в полете могут сорваться и улететь куда-то не туда», — пояснил Попов.
США ввяжутся в войну против России напрямую.
Вашингтону в случае отправки ракет Tomahawk придется направить на Украину своих специалистов, которые будут в том числе обучать украинских военных. Таким образом США могут напрямую стать участниками конфликта на Украине, считает Попов.
«Украине для использования ракет Tomahawk будут нужны специальные наземные установки. Чтобы их обслуживать, нужны высококлассные специалисты, которых надо подготовить. Это значит, США будут вынуждены дать своих специалистов под видом инструкторов или добровольцев, которые будут готовить украинских военных управлять этим оружием. Но техническую подготовку всех процессов придется отдать на откуп именно американским специалистам, которые досконально знают систему. Следовательно, США ввязываются напрямую в конфликт против России», — пояснил он.
По его мнению, Вашингтон вряд ли захочет напрямую вмешиваться в конфликт.
Киев не получит ракеты до конца года.
«Зачем Трампу было встречаться с Путиным на Аляске, чтобы теперь принимать решения о поставках? Это критичное положение. Поэтому я думаю, что по крайней мере в этом году у Киева ракеты Tomahawk не появятся точно», — сказал Попов.
Он также допустил, что ракеты Tomahawk могут долгое время храниться в Европе, пока украинские военные будут обучаться работе с ними. В то же время Попов обратил внимание, что у ВСУ нет лишнего времени для обучения.
Также Попов считает, что ракеты Tomahawk — слишком ценная разработка для США, а ее попадание в руки других военных может раскрыть все ее технические тонкости.
«Попадание этих технологий в чужие руки приведет к утрате качественности применения подобного вооружения. Поэтому я сомневаюсь, что США передадут Украине ракеты», — заключил военный.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что передача Киеву ракет Tomahawk может кончиться плохо для всех.