Карелова: Россия опережает другие страны в соцподдержке женщин

Особое внимание уделяется развитию лидерских и профессиональных компетенций у женщин.

Источник: Аргументы и факты

Россия сегодня занимает лидирующие позиции в сфере социальной поддержки женщин и семей с детьми, а созданная в стране система помощи не имеет аналогов в мире. Об этом заявила РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, глава Совета Евразийского женского форума Галина Карелова на полях Глобального саммита женщин в Пекине.

По словам сенатора, за последние годы в России реализовано множество масштабных мер поддержки — от материнского капитала и родовых сертификатов до пособий и семейной ипотеки.

Карелова подчеркнула, что такой подход особенно важен в условиях сложной демографической ситуации и растущего спроса на кадры в промышленности и производстве, где женщины всё чаще осваивают профессии, ранее считавшиеся мужскими.

Особое внимание, по её словам, уделяется развитию лидерских и профессиональных компетенций у женщин. В рамках программы «Женщина-лидер» обучение прошли представительницы 86 регионов России и 42 зарубежных стран. Карелова отметила, что интерес к российской «женской повестке» растёт во всём мире: на последнем Евразийском женском форуме участвовали делегатки из 126 государств.

Ранее в Государственную Думу поступил на рассмотрение проект закона, предусматривающий обеспечение бесплатного проезда для беременных женщин во всех видах городского общественного транспорта.