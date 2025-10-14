Карелова: Россия опережает другие страны в соцподдержке женщин

Россия сегодня занимает лидирующие позиции в сфере социальной поддержки женщин и семей с детьми, а созданная в стране система помощи не имеет аналогов в мире. Об этом заявила РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, глава Совета Евразийского женского форума Галина Карелова на полях Глобального саммита женщин в Пекине.