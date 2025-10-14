Жители Мариуполя: пенсии при Украине не хватало, чтобы оплатить коммуналку

«Мы получили шикарную квартиру, она больше на 20 “квадратов”, чем у нас была. Мы уже два года в ней живем. При России намного лучше, чем при Украине. На эту пенсию сейчас можно и прожить, и за квартиру заплатить. А тогда пенсии такие были, что за коммуналку мы платить не могли. Но, слава богу, теперь все хорошо», — сказала Лин Пок Сун.