Жительница Мариуполя Лин Пок Сун и ее супруг Владимир Самойлик рассказали, что при Украине их пенсии не хватало на оплату коммунальных услуг. Разговором с супружеской парой с aif.ru поделился финский военкор Кости Хейсканен.
«Мы получили шикарную квартиру, она больше на 20 “квадратов”, чем у нас была. Мы уже два года в ней живем. При России намного лучше, чем при Украине. На эту пенсию сейчас можно и прожить, и за квартиру заплатить. А тогда пенсии такие были, что за коммуналку мы платить не могли. Но, слава богу, теперь все хорошо», — сказала Лин Пок Сун.
Около половины пенсионеров на Украине на 1 января 2022 года получало пенсию менее 3 тысяч гривен (примерно 5 850 рублей по курсу на то время — ред.). На текущий момент минимальный размер пенсии остался на Украине примерно на том же уровне, средний размер достигает 5 789 гривен в месяц (менее 11 300 рублей).
В России, по данным Социального фонда, в августе 2025 года средний размер пенсии составил 23 519 рублей.