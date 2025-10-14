Подросток на мопеде попался инспекторам в Хабаровском крае

В селе Гродеково сотрудники ГАИ задержали несовершеннолетнего водителя, который ночью катался на мопеде без прав. Подросток 2008 года рождения управлял мопедом Honda Dio, не имея водительского удостоверения необходимой категории. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мопед изъяли и поместили на штрафстоянку. К самому юному нарушителю применили административную ответственность за управление транспортом без прав. А в отношении его отца составили протокол за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что подобные случаи — это грубое нарушение закона и серьезный риск для жизни и здоровья как самого подростка, так и для других людей.
