С Алеком Болдуином приключились новые неприятности: в этот раз в дело замешан и брат артиста

Голливудский актер Алек Болдуин и его брат Стивен попали в дорожно-транспортное происшествие, врезавшись в дерево. Об этом сообщает портал TMZ.
«Оскароносный актер и его брат Стивен в понедельник попали в аварию в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк, врезавшись бампером своего Range Rover в дерево», — говорится в публикации.
Портал поделился снимками и видеозаписями, на которых можно увидеть братьев Болдуин, которые ходят под дождем вокруг разбитой машины с помятым бампером и капотом. Место происшествия звезды покинули на другом внедорожнике только после того, как туда приехали полицейские.
Кто именно находился за рулем в момент аварии, осталось неизвестным.
В 2021 году с Алеком Болдуином произошел другой трагический случай. 21 октября во время съемок случайно убил женщину-оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера, выстрелив из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Трагедия произошла на съемочной площадке фильма «Ржавчина».
Позже он побывал на церемонии прощания с оператором. Ему грозило полтора года тюрьмы за непредумышленное убийство, однако суд вынес по делу оправдательный приговор и закрыл дело в отношении артиста.
Несколько резонансных дорожно-транспортных происшествий с участием артистов произошло и в России. Одно из самых громких — смертельное ДПТ в июне 2020 года, виновником в котором оказался актер Михаил Ефремов.
В апреле этого года он освободился из колонии по УДО, пробыв в местах лишения свободы почти пять лет из 7,5. Сейчас Михаил Ефремов ведет практически затворнический образ жизни и не попадается в поле зрения журналистов.
А в сентябре 2022 года в аварии погиб знаменитый актер и режиссер Сергей Пускепалис, ему было всего 56 лет. Авария произошла в Ярославской области, на трассе М-8. Машина, в которой ехал артист, столкнулась с фурой.
Кроме того, 52-летний Денис Матросов 7 февраля 2025 года за рулем автомобиля Porsche стал участником серьезного ДТП в Москве. Актер, управляя автомобилем, столкнулся с машиной ГИБДД, в результате аварии два полицейских госпитализированы с тяжелыми травмами.