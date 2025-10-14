С Алеком Болдуином приключились новые неприятности: в этот раз в дело замешан и брат артиста

Портал поделился снимками и видеозаписями, на которых можно увидеть братьев Болдуин, которые ходят под дождем вокруг разбитой машины с помятым бампером и капотом. Место происшествия звезды покинули на другом внедорожнике только после того, как туда приехали полицейские.