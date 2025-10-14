Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России «красивый» госномер предлагают получать легально: подробности

В Госдуме хотят разрешить покупку красивых госномеров на аукционах.

Источник: Комсомольская правда

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко наладить систему легальной продажи «красивых» автономеров через электронные аукционы. Соответствующее обращение имеется в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что легализация оборота специальных номеров, согласно предложению, преследует две цели: пополнение госбюджета за счет добровольных платежей и устранение коррупционной составлящей в этой сфере.

При этом средства, вырученные от реализации инициативы, предлагается использовать для адресной помощи трем категориям граждан: семьям участников СВО, семьям погибших военнослужащих и многодетным семьям.

Ранее KP.RU писал о том, что Совет по правам человека выступил с инициативой полностью избавиться от автомобильных номеров без триколора.

Узнать больше по теме
Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше