В России «красивый» госномер предлагают получать легально: подробности

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко наладить систему легальной продажи «красивых» автономеров через электронные аукционы. Соответствующее обращение имеется в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что легализация оборота специальных номеров, согласно предложению, преследует две цели: пополнение госбюджета за счет добровольных платежей и устранение коррупционной составлящей в этой сфере.
При этом средства, вырученные от реализации инициативы, предлагается использовать для адресной помощи трем категориям граждан: семьям участников СВО, семьям погибших военнослужащих и многодетным семьям.
Ранее KP.RU писал о том, что Совет по правам человека выступил с инициативой полностью избавиться от автомобильных номеров без триколора.