На Земле обнаружили страшную аномалию

Ученые обнаружили страшную аномалию.
Слабая область магнитного поля Земли, известная как Южно-Атлантическая аномалия, существенно увеличилась за последние годы. Об этом сообщало Европейское космическое агентство (ЕКА) по итогам нового исследования. По данным агентства, с 2014 года площадь аномалии выросла почти до половины территории континентальной Европы.
«Ученые обнаружили, что слабая область магнитного поля Земли над Южной Атлантикой, известная как Южно-Атлантическая аномалия, с 2014 года расширилась на площадь, составляющую почти половину площади континентальной Европы», — написали на сайте ЕКА. Причиной такого изменения ученые называют неравномерное расширение зоны ослабленного магнитного поля в сторону Африки.
В агентстве отмечают, что Южно-Атлантическая аномалия вызывает обеспокоенность не только среди специалистов в области космических исследований, но и среди операторов спутниковых систем и энергетических сетей. В зоне аномалии спутники подвергаются воздействию высоких доз радиации, что увеличивает риск сбоев в работе и может привести к поломкам критически важного оборудования.
По имеющимся данным, ученые фиксируют случаи отключения электроники на борту космических аппаратов, а также предупреждают о рисках для энергосистем, находящихся в регионе. Профессор геомагнитизма Крис Финли пояснил, что в районе Южной Атлантики происходят уникальные процессы, усиливающие ослабление магнитного поля.
В ходе 11-летних исследований специалисты зафиксировали ряд дополнительных изменений в магнитном поле Земли. В частности, было выявлено ослабление магнитного поля над северной частью Канады, а также смещения магнитных аномалий в западном и восточном направлениях. Хотя эти процессы остаются практически незаметными для широкой общественности, они способны существенно повлиять на работу электронной и технической инфраструктуры по всему миру, включая системы, используемые в авиации при выполнении полетов на больших высотах.