На Земле обнаружили страшную аномалию

В ходе 11-летних исследований специалисты зафиксировали ряд дополнительных изменений в магнитном поле Земли. В частности, было выявлено ослабление магнитного поля над северной частью Канады, а также смещения магнитных аномалий в западном и восточном направлениях. Хотя эти процессы остаются практически незаметными для широкой общественности, они способны существенно повлиять на работу электронной и технической инфраструктуры по всему миру, включая системы, используемые в авиации при выполнении полетов на больших высотах.