Боец Белый: наемники ВСУ, сдаваясь в плен, пытались напасть на военных РФ

«Наемники отличаются подлостью. У нас был случай. Мы подбили бронетехнику и стали подходить к позиции противника. Они стали кричать: “Мы сдаемся. Русские, не убивайте”. Мы начали брать их в плен. Третий, который шел сзади, достал пистолет, не знаю точно, какой модификации, какой-то натовский образец. И он открыл по нам огонь. Кричат, что сдаются, и так поступают», — отметил Белый в разговоре с финским военкором Кости Хейсканеном, предоставившим интервью aif.ru.