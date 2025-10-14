Ричмонд
Ушел из жизни известный по фильму «Гладиатор» актер Тони Фицпатрик

11 октября 2025 года в Чикаго (США) ушёл из жизни Тони Фицпатрик, известный американский актёр театра, кино и телевидения, а также поэт и художник.

11 октября 2025 года в Чикаго (США) ушёл из жизни Тони Фицпатрик, известный американский актёр театра, кино и телевидения, а также поэт и художник. Как уточняется, причиной смерти стал сердечный приступ, случившийся в одном из медицинских центров города.

Фицпатрик родился в 1958 году в пригороде Чикаго, где начал творческий путь с работ в местных театральных постановках, а затем, с конца 1980-х, активно снимался для кино и телевидения. Его фильмография насчитывает десятки работ, среди которых — трагикомедия «Замужем за мафией», спортивная драма «Гладиатор», знаменитый сериал «Скорая помощь», нашумевшая «Филадельфия» с Томом Хэнксом, а также чёрная комедия «Патриот», передает CBS News.

На заре творческой карьеры Фицпатрик пробовал себя в различных профессиях: трудился вышибалой, управлял такси, работал барменом и озвучивал радиопрограммы в качестве диджея.

Последняя книга Тони Фицпатрика под заголовком «Солнце в конце дороги» вышла незадолго до его кончины. В своих откровениях артист не раз отмечал, что ему приходилось бороться с тяжёлыми зависимостями.

Помимо работы в кино и театре, Фицпатрик был широко известен как мастер мультимедийного искусства: он создавал выразительные коллажи, живописные полотна и оригинальные принты. Его работы экспонировались в Чикагском институте искусств, Метрополитен-музее в Нью-Йорке, а также в Музее современного искусства (MoMA).

