Ушел из жизни известный по фильму «Гладиатор» актер Тони Фицпатрик

Фицпатрик родился в 1958 году в пригороде Чикаго, где начал творческий путь с работ в местных театральных постановках, а затем, с конца 1980-х, активно снимался для кино и телевидения. Его фильмография насчитывает десятки работ, среди которых — трагикомедия «Замужем за мафией», спортивная драма «Гладиатор», знаменитый сериал «Скорая помощь», нашумевшая «Филадельфия» с Томом Хэнксом, а также чёрная комедия «Патриот», передает CBS News.