В Астане продолжается борьба с вандализмом и нарушением общественного порядка

Стражи порядка круглосуточно выявляют нарушителей и привлекают их к ответственности, передает официальный сайт акимата Астаны.
Так, глубокой ночью в полицию обратился водитель скорой помощи. Он сообщил, что неизвестный мужчина, находясь на улице Бейбітшілік, повредил лобовое стекло служебного автомобиля.
Выяснилось, что 44-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шёл по улице и внезапно бросил барсетку в проезжающую навстречу машину скорой помощи. В результате удара лобовое стекло было повреждено.
Полицейские составили в отношении нарушителя административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». По решению суда он арестован на 15 суток.
Еще один подобный инцидент произошёл около трёх часов ночи. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина разбил стекло остановочного павильона.
Очевидцы сообщили о случившемся полиции. Прибывшие на место стражи порядка оперативно задержали подозреваемого.
В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 147−1 Кодекса РК об административных правонарушениях — «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Нарушитель арестован на 10 суток.
С начала года в столице зарегистрировано около 200 правонарушений, связанных с умышленным уничтожением или повреждением чужого имущества. За этот же период по статье «Мелкое хулиганство» в городе наказали 3 000 человек.
Полиция напоминает горожанам о необходимости соблюдения общественного порядка и бережного отношения к чужому имуществу. Хулиганские действия в общественных местах недопустимы и влекут ответственность в соответствии с законом.