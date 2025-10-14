Генерал Попов: США поставками Tomahawk Киеву напрямую ввяжутся в войну с РФ

«Украине для использования ракет Tomahawk будут нужны специальные наземные установки. Чтобы их обслуживать, нужны высококлассные специалисты, которых надо подготовить. Это значит, США будут вынуждены дать своих специалистов под видом инструкторов или добровольцев, которые будут готовить украинских военных управлять этим оружием. Но техническую подготовку всех процессов придется отдать на откуп именно американским специалистам, которые досконально знают систему. Следовательно, США ввязываются напрямую в конфликт против России», — сказал Попов.