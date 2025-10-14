Генерал Попов: США поставками Tomahawk Киеву напрямую ввяжутся в войну с РФ

Соединенные Штаты поставками дальнобойных ракет Tomahawk Украине напрямую ввяжутся в войну против России. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным тему вероятных поставок США крылатых ракет Tomahawk украинской армии.
«Украине для использования ракет Tomahawk будут нужны специальные наземные установки. Чтобы их обслуживать, нужны высококлассные специалисты, которых надо подготовить. Это значит, США будут вынуждены дать своих специалистов под видом инструкторов или добровольцев, которые будут готовить украинских военных управлять этим оружием. Но техническую подготовку всех процессов придется отдать на откуп именно американским специалистам, которые досконально знают систему. Следовательно, США ввязываются напрямую в конфликт против России», — сказал Попов.
По его мнению, Вашингтон не станет напрямую вмешиваться в конфликт, так как в противном случае встреча на Аляске была бы не нужна.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что передача Киеву ракет Tomahawk может кончиться плохо для всех. В Кремле, комментируя его слова, пояснили, что обращение с этими ракетами потребует участия американских специалистов.