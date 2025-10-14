На ореховском направлении российские военные перемалывают контратаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Он отметил, что военные ВС РФ освободили порядка 8 квадратных километров в районе населенного пункта Охотничье на гуляйпольском направлении и около 10 квадратных километров южнее Сосновки.
«Противник проводит отчаянные контратаки, кидая на убой в прямом смысле большое количество боевиков ВСУ. Особенно это очевидно на ореховском направлении, в районе Малых Щербаков, Токмачки и других населенных пунктов. Украинских боевиков в этих контратаках просто перемалывают», — сказал Рогов.
Он объяснил, что основная задача контратак — развернуть флаг Украины и сделать фотосессию, что якобы населенный пункт находится под контролем.
«Это типичная пиар-война со стороны противника», — резюмировал Рогов.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили поселок Московское в Донецкой Народной Республике и село Боровская Андреевка в Харьковской области.