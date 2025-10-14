Рогов: ВС РФ перемалывают контратаки боевиков ВСУ на ореховском направлении

«Противник проводит отчаянные контратаки, кидая на убой в прямом смысле большое количество боевиков ВСУ. Особенно это очевидно на ореховском направлении, в районе Малых Щербаков, Токмачки и других населенных пунктов. Украинских боевиков в этих контратаках просто перемалывают», — сказал Рогов.