В Омске ушел из жизни известный врач с 30-летним стажем

«От всего коллектива выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким друзьям Юрия Борисовича Василенко. Он 21 год своей жизни проработал в отделении реанимации и интенсивной терапии (для гнойно-септических больных), и многие коллеги помнят его не только как профессионала своего дела, врача с большой буквы, но и как доброго, отзывчивого, замечательного человека. Юрий Борисович был моим наставником в начале моего врачебного пути, он помогал мне справляться с задачами, которых до этого я не решала, учил меня думать клинически, всегда приходил на помощь, и лично для меня утрата Юрия Борисовича ощущается как потеря “отца”. Юрия Борисовича за его доброту, душевность и человечность любят все в нашем коллективе, он навсегда останется в памяти и в сердцах всего коллектива “гравитации”. Светлая память!» — высказалась в память о Юрии Василенко заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии для гнойно-септических больных БСМП № 1 Виктория Майтус.