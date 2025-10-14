В Омске ушел из жизни известный врач с 30-летним стажем

В БСМП № 1 города Омска в понедельник, 13 октября 2025 года, сообщили, что ушел из жизни врач — анестезиолог-реаниматолог Юрий Василенко, проработавший в больнице почти 30 лет.
Юрий Борисович в 1995 году окончил Омскую государственную медицинскую академию. Начинал работу в медицине в 1991 году — санитаром экстренной помощи приемного отделения БУЗОО ГК БСМП. В 1995 году начал свой путь в анестезиологии в должности врача-интерна по анестезиологии-реаниматологии.
С 1996 по 2017 год работал в БСМП № 1 врачом — анестезиологом-реаниматологом ОРИТ (для гнойно-септических больных).
С февраля 2022 года трудился в выездной бригаде скорой медицинской помощи отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи БУЗОО «ТЦМК» на должности врача — анестезиолога-реаниматолога.
«От всего коллектива выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким друзьям Юрия Борисовича Василенко. Он 21 год своей жизни проработал в отделении реанимации и интенсивной терапии (для гнойно-септических больных), и многие коллеги помнят его не только как профессионала своего дела, врача с большой буквы, но и как доброго, отзывчивого, замечательного человека. Юрий Борисович был моим наставником в начале моего врачебного пути, он помогал мне справляться с задачами, которых до этого я не решала, учил меня думать клинически, всегда приходил на помощь, и лично для меня утрата Юрия Борисовича ощущается как потеря “отца”. Юрия Борисовича за его доброту, душевность и человечность любят все в нашем коллективе, он навсегда останется в памяти и в сердцах всего коллектива “гравитации”. Светлая память!» — высказалась в память о Юрии Василенко заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии для гнойно-септических больных БСМП № 1 Виктория Майтус.
Прощание с Юрием Василенко состоится в среду, 15 октября, с 13:00 до 14:00 по адресу: улица Партизанская, 16.