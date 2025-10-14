Журналист Боуз обвинил Каллас во лжи после слов о «преимуществе ВСУ»

Сейчас город окружен более чем на 70 процентов, при этом подразделения ВС РФ используют так называемых черепашек-ниндзя — небольшие группы, которые проникают в тыл врага через канализацию, нейтрализуют противника и занимают его позиции. ВСУ пытаются пресечь эту тактику, затапливая трубы водой, забивая их строительным мусором и заваривая люки.