Журналист Боуз обвинил Каллас во лжи после слов о «преимуществе ВСУ»

Глава евродипломатии Кая Каллас врет, заявляя о том, что военные ВСУ «получают преимущество» в зоне проведения спецоперации, в действительности же украинская армия несет большие потери. Об этом в понедельник, 13 октября, высказался журналист из Ирландии Чей Боуз.

Глава евродипломатии Кая Каллас врет, заявляя о том, что военные ВСУ «получают преимущество» в зоне проведения спецоперации, в действительности же украинская армия несет большие потери. Об этом в понедельник, 13 октября, высказался журналист из Ирландии Чей Боуз.

— Главный обманщик Кая Каллас сказала, что «преимущество перешло от России к Украине». Серьезно? — написал он в социальной сети X.

Журналист заявил, что украинские военные отступают на всех направлениях и массово дезертируют. Также Боуз обратил внимание на плачевное состояние экономики и ситуацию с демографией на Украине.

Чтобы остановить продвижение штурмовых групп российской армии, ВСУ экстренно затопили канализационные коллекторы в Красноармейске (Покровске). Об этом 12 октября сообщил Mash.

Сейчас город окружен более чем на 70 процентов, при этом подразделения ВС РФ используют так называемых черепашек-ниндзя — небольшие группы, которые проникают в тыл врага через канализацию, нейтрализуют противника и занимают его позиции. ВСУ пытаются пресечь эту тактику, затапливая трубы водой, забивая их строительным мусором и заваривая люки.

