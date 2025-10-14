Работы на электрической подстанции в Новом Владивостоке мешают работе детского сада

По словам родителей воспитанников, «Приморские электрические сети» анонсировали «ограничение режима потребления» электроэнергии на 24 сентября, 8 и 14 октября. Руководство дошкольного учреждения, соответственно, анонсировало приостановку работы детского сада на эти дни. Родительскую плату за время такого вынужденного простоя семьям воспитанников не начисляли, но такие перебои в работе учреждения не позволяют родителям работать.
Усугубляются такие перерывы в работе детсада тем, что информацию о плановых работах до родителей доводят слишком поздно, накануне отключения света или за два дня до него. Соответственно, родители не успевают придумать, как решить проблему, и вынуждены брать на работе неоплачиваемые отгулы. У некоторых семей есть финансовые обязательства в виде ипотеки в DNS-Сити, и необходимость регулярно пропускать работу без оплат и компенсаций подрывает платежеспособность.
Причины отключений света называют разные: 24 сентября в саду не было света из-за неких неотложных работ на 15-м фидере, 8 и 14 октября — в связи с реконструкцией подстанции 35 кВ Надеждинская.
Ранее на систематические и продолжительные отключения электричества жаловались жители надеждинского посёлка Тавричанка, дачники многочисленных садоводческих товариществ, административный центр Вольно-Надеждинское и другие районы Нового Владивостока. Губернатор Олег Кожемяко пообещал, что Надеждинский район будет обеспечен дополнительной электроэнергией за счёт свободных мощностей ТОР «Приморье», потому что имеющиеся мощности нагрузку, очевидно, не тянут. Новое жильё строится в муниципалитете быстрее, чем новые объекты энергоснабжения.