Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области количество младенческих смертей снизилось на 30%

Показатель уменьшился до 3,8 случаев на тысячу новорожденных.

Устойчивое снижение показателя младенческой смертности демонстрирует Омская область в течение последних лет. Согласно данным минздрава, в 2024 году зарегистрировали 57 таких случаев против 71 в 2022—2023 годах и 103 случаев в 2020-м.

За первые три квартала текущего года в регионе зафиксировали 39 смертей детей первого года жизни. Показатель составил 3,8 случая на тысячу родившихся живыми, что продолжает положительную динамику предыдущих лет.

Статистика выявила различия между городскими и сельскими территориями. На первых уровень младенческой смертности достиг 2,8 случая на тысячу детей, в деревнях это 4,3 случая.

Общее уменьшение числа смертей младенцев с 2020 года оценили в 29,8% в относительных показателях и 44,7% в абсолютных цифрах.

Ранее мы писали, что омских медиков обучили выявлению рака на ранних стадиях.