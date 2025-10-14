В Омской области количество младенческих смертей снизилось на 30%

Устойчивое снижение показателя младенческой смертности демонстрирует Омская область в течение последних лет. Согласно данным минздрава, в 2024 году зарегистрировали 57 таких случаев против 71 в 2022—2023 годах и 103 случаев в 2020-м.
За первые три квартала текущего года в регионе зафиксировали 39 смертей детей первого года жизни. Показатель составил 3,8 случая на тысячу родившихся живыми, что продолжает положительную динамику предыдущих лет.
Статистика выявила различия между городскими и сельскими территориями. На первых уровень младенческой смертности достиг 2,8 случая на тысячу детей, в деревнях это 4,3 случая.
Общее уменьшение числа смертей младенцев с 2020 года оценили в 29,8% в относительных показателях и 44,7% в абсолютных цифрах.
