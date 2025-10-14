На Камчатке хотят ввести штрафы за прикорм диких животных

Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил ужесточить наказание за прикорм диких животных. Соответствующие меры должны подготовить профильное министерство вместе с краевым парламентом.
Сообщается, что внесение необходимых изменений в региональный закон об административной ответственности, согласно сообщению, уже находится в стадии разработки.
Уточняется, что прикорм медведей в районе реки Жировая, организованный сотрудниками местной организации, стал предметом проверки Камчатского госохотнадзора.
Специалисты предупреждают: приваживание хищников к легкой добыче опасно — звери привыкают, перестают добывать пищу самостоятельно и проявляют агрессию.
Ранее KP.RU писал, что прикормка двух медвежат сотрудниками организации на Камчатке в районе реки Жировая привело к изменению естественного поведения животных.