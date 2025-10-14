Ричмонд
На Камчатке хотят ввести штрафы за прикорм диких животных

Глава Камчатки Солодов поручил ужесточить ответственность за прикорм диких животных.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил ужесточить наказание за прикорм диких животных. Соответствующие меры должны подготовить профильное министерство вместе с краевым парламентом.

Сообщается, что внесение необходимых изменений в региональный закон об административной ответственности, согласно сообщению, уже находится в стадии разработки.

Уточняется, что прикорм медведей в районе реки Жировая, организованный сотрудниками местной организации, стал предметом проверки Камчатского госохотнадзора.

Специалисты предупреждают: приваживание хищников к легкой добыче опасно — звери привыкают, перестают добывать пищу самостоятельно и проявляют агрессию.

Ранее KP.RU писал, что прикормка двух медвежат сотрудниками организации на Камчатке в районе реки Жировая привело к изменению естественного поведения животных.