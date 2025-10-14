Эксперт Корнейчук: сильно нагретый телефон при зарядке может воспламениться

Перегретый телефон во время зарядки может воспламениться, поэтому прежде, чем заряжать, нужно дождаться, пока он достигнет нормальной температуры. Об этом aif.ru рассказал эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
«Грубые нарушения правил эксплуатации гаджетов могут привести к возгоранию. Если телефон сильно нагрелся, например, на жаре лежал на передней панели в автомобиле, то заряжать его в таком состоянии не стоит», — пояснил Корнейчук.
После мороза телефон также не рекомендуется ставить сразу на зарядку. Для начала гаджет стоит нагреть в помещении, а потом уже заряжать. В противном случае есть риск повреждения аккумулятора, отметил эксперт.
