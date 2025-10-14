Покров Пресвятой Богородицы: история праздника, традиции, обряды, запреты и приметы

В ночь с 13 на 14 октября принято ходить на всенощное бдение в церкви. Утром верующие посещают литургию, где молятся Богородице и ставят свечи за здоровье, мир и благополучие. Этот день следует провести в мире и покое. Можно трудиться по необходимости, однако следует избегать тяжелой работы. На Покров принято заниматься добрыми делами, например помогать нуждающимся. Особое значение имеет молитва перед иконой Покрова. Считается, что она помогает в трудных жизненных обстоятельствах и сохраняет семью. В домах верующие зажигают свечу перед иконами, читают молитвы и благодарят Богоматерь за ее покров над домом и родными. Этот день желательно провести в кругу семьи за трапезой и добрыми разговорами.