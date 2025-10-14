Покров Пресвятой Богородицы: история праздника, традиции, обряды, запреты и приметы

14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Об истории праздника, о традициях и обрядах, а также о том, что можно и чего нельзя делать в этот день, — в материале «Вечерней Москвы».
История праздника.
Согласно преданию, в X веке во время осады сарацинами Константинополя молящимся во Влахернском храме явилась Богородица. Во время всенощного бдения святой юродивый Андрей увидел, как Дева Мария вошла в храм, сняла с головы свой покров (омофор) и распростерла его над людьми, словно защищая их от бед. После этого противник отступил, и город удалось отстоять. Это событие описано в «Житиях святых» Дмитрия Ростовского и в «Великих Четьих минеях». Явление Богородицы стало напоминанием верующим о том, что она защищает от бед всех, кто к ней обращается.
Однако история становления этого праздника до сих пор полна пробелов. По одной из версий, Покров Пресвятой Богородицы стали отмечать на Руси в XII веке во времена князя Андрея Боголюбского. Он в честь праздника построил храм Покрова на Нерли в нынешней Владимирской области. На Руси считалось, что 14 октября устанавливается снежный покров, так как Богородица «покрывает землю первым снегом».
Традиции праздника.
В ночь с 13 на 14 октября принято ходить на всенощное бдение в церкви. Утром верующие посещают литургию, где молятся Богородице и ставят свечи за здоровье, мир и благополучие. Этот день следует провести в мире и покое. Можно трудиться по необходимости, однако следует избегать тяжелой работы. На Покров принято заниматься добрыми делами, например помогать нуждающимся. Особое значение имеет молитва перед иконой Покрова. Считается, что она помогает в трудных жизненных обстоятельствах и сохраняет семью. В домах верующие зажигают свечу перед иконами, читают молитвы и благодарят Богоматерь за ее покров над домом и родными. Этот день желательно провести в кругу семьи за трапезой и добрыми разговорами.
Обряды на Покров:
считалось, что в этот день необходимо подготовить дом к зиме, так как, если не успеть это сделать, зима будет холодной и трудной;14 октября совершался обряд под названием «Запекание углов». Хозяйки обходили жилище с блинами, клали их в углы и молились, прося о благополучии и защите дома;также в этот день матери обливали своих детей через сито на пороге, чтобы защитить их от зимних простуд.
Свадебные приметы.
На Руси название праздника ассоциировалось с фатой невесты, поэтому в этот день существует множество народных традиций, связанных со свадьбами, браком и семьей:
считается, что если заключить брак в эту дату, то он будет крепким и счастливым;незамужние девушки на Покров старались поскорее поставить свечку — согласно поверью, быстрее всех выйдет замуж та, кто раньше всех поставит свечу;замужние женщины молились Богородице о защите детей, благополучии мужа и согласии в семье;в эту дату устраивались «девичьи посиделки», где девушки гадали на имя суженого;бездетные пары молились о пополнении в семье.
Погодные приметы:
какая погода в этот праздник — такой и зима будет;если утром дождь идет, то следующий день будет погожим;ветер с востока или запада дует — зима суровой будет, с юга — мягкой, с севера — снежной;если погода теплая и солнечная — осень затянется;если снег на Покров не выпал, то его две недели еще не будет, а если выпал — Дмитриев день (8 ноября) тоже снежным будет.
Чего нельзя делать на Покров:
заниматься тяжелой физической работой, включая стирку, уборку, шитье, вязание и другие хозяйственные дела;ссориться, ругаться и сквернословить;давать обещания, которые не получится выполнить;брать деньги в долг;грустить и жаловаться на жизнь;употреблять алкоголь;заниматься чревоугодием;ломать или выбрасывать старые вещи.
Многим верующим бывает непросто разобраться в особенностях церковной службы и соблюдении традиций. Священник Елисаветинского храма в Опалихе отец Андрей Смирнов объяснил, как разобраться в церковном «этикете».