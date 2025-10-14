В Госдуме одобрили решение, которое повысит зарплаты 4,6 млн россиян: вот что решил бюджетный комитет

Бюджетный комитет Государственной думы поддержал в первом чтении законопроект о повышении в России с 2026 года МРОТ сразу на 20,7 процента, то есть с 22 440 ₽ до 27 093 рублей. Об этом со ссылкой депутатов комитета сообщает РИА Новости.
«Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений, согласно пояснительной записке, будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 млн работников», — уточнили в парламенте.
В кабмине отметили, что повышение МРОТ увеличит расходы государства на зарплаты бюджетников на 218,5 млрд рублей. 162,5 млрд из них пойдет в регионы страны и муниципальные учреждения. Оставшиеся 56 миллиардов направят на зарплаты федеральных бюджетников.
Вместе с тем, власти рассчитывают, что треть потраченного снова вернется в бюджет в виде налога НДФЛ и страховых взносов.
Депутат ГД Сергей Миронов отметил ранее, что повышение МРОТ до 27 тысяч рублей недостаточно для обеспечения достойного уровня жизни. По его мнению, минимальный размер оплаты труда должен быть увеличен до 60 тысяч рублей.