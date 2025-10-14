В Госдуме одобрили решение, которое повысит зарплаты 4,6 млн россиян: вот что решил бюджетный комитет

Бюджетный комитет Государственной думы поддержал в первом чтении законопроект о повышении в России с 2026 года МРОТ сразу на 20,7 процента, то есть с 22 440 ₽ до 27 093 рублей. Об этом со ссылкой депутатов комитета сообщает РИА Новости.