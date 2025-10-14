На западе Москвы появится новая платная дорога

В июле 2024 года проекты трех новых платных дорог, напомним, анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. Трассу от Ленинградского шоссе до 3-го Магистрального проезда строит ООО «Дороги Москвы — Магистральная» (соучредителем компании является ООО «ГПБ-Инфраструктурный холдинг», дочерняя структура Газпромбанка). Дорогу от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта возводит ООО «Столичная Магистраль Юг» (дочерняя структура «ВТБ Инфраструктурный Холдинг»). Существовал также проект платной дороги от улицы Свободы до Живописной улицы, но от него отказались.