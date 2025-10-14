У жителей Башкирии стартовала 4-дневная рабочая неделя

Дело в том, что минувший День Республики (11 октября) выпал на субботу, и потому выходной был перенесен на вчера — 13 октября. Таким образом, жители республики (в большинстве) отдыхали три дня подряд. И потому на этой неделе будет всего четыре рабочих дня.