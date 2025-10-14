У жителей Башкирии стартовала 4-дневная рабочая неделя

Дело в том, что минувший День Республики (11 октября) выпал на субботу, и потому выходной был перенесен на вчера — 13 октября. Таким образом, жители республики (в большинстве) отдыхали три дня подряд. И потому на этой неделе будет всего четыре рабочих дня.
Нечто подобное ожидается в следующем месяце. День народного единства, 4 ноября, выпадает на вторник. Согласно постановлению федерального правительства, выходной день с субботы, 1 ноября, переносится на понедельник, 3 ноября. Таким образом, все жители России будут отдыхать три дня подряд — с 2 по 4 ноября.
Эти праздники станут последними длинными выходными в 2025 году перед новогодними каникулами. Как ранее было анонсировано, новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.