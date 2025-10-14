Ричмонд
+15°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что означает Покров Пресвятой Богородицы и как его отмечают в Беларуси? Приметы и обычаи 14 октября

14 октября православные христиане отмечают один из самых почитаемых осенних праздников — Покров Пресвятой Богородицы. Его история уходит в глубокую древность, а значение актуально по сей день: это день молитвы, надежды и тихой внутренней силы.

Источник: Смартпресс

История праздника

Согласно церковному преданию, праздник установлен в честь чудесного явления Богородицы в Константинополе в X веке. Это произошло во время всенощного бдения в храме во Влахерне, когда город находился под угрозой захвата. Пресвятая Дева явилась верующим и распростерла над ними свой омофор — покров, символ защиты и заступничества. После этого враг отступил, и город был спасен. Событие оставило глубокий след в православной традиции — как образ заступничества и небесной поддержки в трудные времена.

Смысл и символика

Праздник несет в себе идею духовной защиты и единения. Он не случайно отмечается в середине осени: когда природа замирает, и холода входят в дома, человек особенно нуждается в тепле — телесном и душевном. Покров воспринимается как знак того, что человек не один даже в самые мрачные периоды своей жизни.

Что делают в этот день

Верующие идут в храм — помолиться Пресвятой Богородице о защите, исцелении, помощи в сложных жизненных ситуациях. Особенно часто в этот день молятся о семье, благополучии детей, защите от болезней и бед.

Принято также помогать нуждающимся, делиться — не только хлебом, но и вниманием, временем, заботой.

Старшее поколение учило: если в Покров с добром к людям — зиму проживешь в мире.

Чего делать не стоит

Праздник хоть и не входит в список двунадесятых, но считается святым днем, и в народе к нему относятся с уважением. Не принято:

  • заниматься тяжелой работой по дому и в огороде;
  • устраивать шумные мероприятия;
  • ругаться, сплетничать, выяснять отношения;
  • начинать важные дела с корыстью или гневом на душе.

Считается, что нарушители тишины Покрова могут провести зиму в тревоге и ссорах.

Народные приметы

С Покрова начинались первые серьезные холода — отсюда и поговорка: «На Покров до обеда осень, а после — зима».

Снег на Покров — к ранней зиме и морозам

Если в этот день хорошая погода — весна будет теплой.

Девушкам в этот день особенно советовали молиться о замужестве. Считалось, что Богородица «покроет голову платком» — и суженый найдется.

Женатым парам желали: «Чтоб Покров накрыл вас обоих — и в доме, и в сердце».

Праздник Покрова — не повод для суеты, а возможность остановиться, услышать себя и других, попросить о помощи, если она нужна, или самому стать для кого-то поддержкой. Теплый платок на плечи близкого, чашка чая с медом, звонкий голос ребенка в доме — это и есть настоящий покров.