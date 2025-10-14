Что означает Покров Пресвятой Богородицы и как его отмечают в Беларуси? Приметы и обычаи 14 октября

Согласно церковному преданию, праздник установлен в честь чудесного явления Богородицы в Константинополе в X веке. Это произошло во время всенощного бдения в храме во Влахерне, когда город находился под угрозой захвата. Пресвятая Дева явилась верующим и распростерла над ними свой омофор — покров, символ защиты и заступничества. После этого враг отступил, и город был спасен. Событие оставило глубокий след в православной традиции — как образ заступничества и небесной поддержки в трудные времена.