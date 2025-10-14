Из ада: что стало с Мариуполем — кадры города

Финский военкор Кости Хейсканен посетил Мариуполь в ДНР и показал, как выглядит сейчас освобожденный в мае 2022 года город.
«С 2023 года я езжу в Мариуполь и наблюдаю, как город меняется, как Россия все реставрирует, строит новые дома», — отметил Хейсканен.
По словам журналиста, после публикации в соцсетях фото и видео вечернего Мариуполя, у проукраинских пользователей из Финляндии «начался психоз».
«Те, кто заражен болезнью лжи от Зеленского и финского правительства, называют это все “потемкинскими деревнями”, фейками. Но все-таки людей, которые мне верят, за эти годы становится все больше», — сказал Хейсканен.
Хейсканен признался, что фотографируется на фоне всех объектов, потому что иначе пользователи в Сети не верят, что это реальные фото.
«Вот до такого маразма уже дошло», — добавил он.
«На Западе главной костью в горле стал этот бело-зеленый жилищный комплекс “Изумрудный”. Когда я первые репортажи делал, то все говорили, что это Ленинградская область. Теперь всегда, когда я приезжаю в Мариуполь, то прихожу к этим домам и делаю записи для соцсетей», — сказал Хейсканен.
Журналист отметил, что в этой поездке он побывал в гостях у семьи из Мариуполя — Лин Пок Сун и Владимира Самойлика.
«Они пригласили, чтобы показать квартиру, что это не фанерные коробки, а с любовью сделанные для жителей Мариуполя квартиры», — резюмировал собеседник aif.ru.