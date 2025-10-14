Из ада: что стало с Мариуполем — кадры города

«На Западе главной костью в горле стал этот бело-зеленый жилищный комплекс “Изумрудный”. Когда я первые репортажи делал, то все говорили, что это Ленинградская область. Теперь всегда, когда я приезжаю в Мариуполь, то прихожу к этим домам и делаю записи для соцсетей», — сказал Хейсканен.