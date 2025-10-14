Осадки в виде дождя и снега ожидаются во вторник в ряде регионов Казахстана

В Мангистауской, на северо-востоке, западе Атырауской, на юге, востоке, в центре Актюбинской, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на востоке, в центре области Ұлытау, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.