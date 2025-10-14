Осадки в виде дождя и снега ожидаются во вторник в ряде регионов Казахстана

«Обширный антициклон обусловит погоду без осадков на большей части РК. Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, юго-востоке страны ожидаются осадки в виде дождя и снега. По РК ожидается усиление ветра, а также прогнозируются туманы. В горных районах Жамбылской области, в центре области Жетісу ожидаются заморозки −1−3», — говорится в сообщении.
В Мангистауской, на северо-востоке, западе Атырауской, на юге, востоке, в центре Актюбинской, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на востоке, в центре области Ұлытау, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.
«Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге области Ұлытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью −7−9, днем +2+4.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7, днем +15+17.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8−13, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7+9, днем +24+26.
В Акмолинской области без осадков. Днем 0+5, ночью −5−10.
В области Улытау тоже без осадков. Днем +10+15, ночью +2+7.
В Карагандинской области осадков тоже не ожидается. Днем +1+6, ночью −1−6.
В Западно-Казахстанской области ночью на всей территории, днем на севере и востоке дождь. Днем +13+18, ночью +7+12.
В Атырауской области ночью на всей территории, днем на западе, севере и востоке дождь.
В Мангистауской области на западе, севере и в центре дождь. Днем +18+23, ночью +10+15.
В Актюбинской области на западе и севере дождь. Днем +15+20, ночью +5+10.
В Костанайской области на западе и северо-западе дождь со снегом. Днем +5+10, ночью 0+5.
В Северо-Казахстанской области без осадков. Днем 0+5, ночью −4−9.
В Павлодарской области тоже без осадков. Днем −3+2, ночью −9−14.
В области Абай осадков тоже не ожидается. Днем +1+6, ночью −3−8.
В Восточно-Казахстанской области на востоке снег. Днем +1+6, ночью −3−8.
В Кызылординской области без осадков. Днем +20+25, ночью +5+10.
В Туркестанской области тоже без осадков. Днем +23+28, ночью +7+12.
В Жамбылской области осадков не ожидается. Днем +16+21, ночью +3+8.
В Алматинской области ночью в горах дождь со снегом. Днем +14+19, ночью +4+9.
В области Жетысу в горах ночью дождь со снегом, днем дождь. Днем +11+16, ночью 0+5.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.