Онищенко объяснил, кто может заболеть ветрянкой во второй раз

Повторное заболевание ветрянкой возможно у небольшого процента людей (около 3−4%), лишенных иммунитета, отметил эпидемиолог Онищенко. Обычно же после первичного заражения вырабатывается устойчивый пожизненный иммунитет.

Ветряной оспой обычно болеют один раз в жизни, после чего формируется стойкий иммунитет. В беседе с aif.ru эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко объяснил, что в некоторых случаях возможно повторное заражение ветрянкой.

«Есть 3−4% от всех людей, которые могут повторно заболеть. Это те, у кого нет иммунитета или они его потеряли из-за онкологии, ВИЧ-инфекции. А в подавляющем большинстве повторное заражение ветрянкой невозможно», — сказал он.

Ранее Онищенко рассказал о причинах роста случаев заболевания ветрянкой. Он отметил, что это объясняется социальным фактором.