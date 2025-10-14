Движение трамваев на ЖБИ приостановят на 9 дней из-за ремонта путей

В субботу, 18 октября, жителей ЖБИ ждут временные изменения в работе общественного транспорта. Ранним утром будет полностью прекращено движение трамваев на участке от остановки «Уральский федеральный университет» до конечной станции «40 лет ВЛКСМ». Ограничение продлится до утра понедельника, 27 октября. Об этом сообщили в Гортрансе.