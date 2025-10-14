Движение трамваев на ЖБИ приостановят на 9 дней из-за ремонта путей

В субботу, 18 октября, жителей ЖБИ ждут временные изменения в работе общественного транспорта. Ранним утром будет полностью прекращено движение трамваев на участке от остановки «Уральский федеральный университет» до конечной станции «40 лет ВЛКСМ». Ограничение продлится до утра понедельника, 27 октября. Об этом сообщили в Гортрансе.
Причиной стало проведение планового ремонта путей на улице Сыромолотова. Работы затронут отрезок от Сиреневого бульвара до конечной станции «40 лет ВЛКСМ».
Изменения коснутся пяти трамвайных маршрутов: № 8, 12, 13, 15 и 23. Всем им придется изменять привычную схему движения в обход закрытого участка. Пассажирам этих маршрутов следует заранее ознакомиться с временными изменениями и планировать свой маршрут с учетом предстоящих неудобств.
Гортранс приносит извинения за временные неудобства и рекомендует горожанам выбирать альтернативные маршруты общественного транспорта на этот период.