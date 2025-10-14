Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Hyundai зарегистрировал в РФ бренд для аренды электромобилей

Hyundai зарегистрировал в Роспатенте новый бренд Mocean.

Источник: Комсомольская правда

В Роспатенте зарегистрирован новый бренд Mocean от южнокорейского автопроизводителя Hyundai. Как следует из документов, имеющихся у РИА Новости, это название используется для сервисов долгосрочной аренды новых и подержанных электрокаров.

Уточняется, что заявка в Роспатент была подана в августе 2024 года.

При этом бренд, зарегистрированный 8 октября 2025 года, будет защищен исключительными правами до августа 2034 года. Сфера его применения включает техобслуживание, тюнинг, мойку и ремонт автомобилей.

В Rusprofile также уточнили, что Mocean уже работает в Европе, предлагая услуги долгосрочной аренды новых и подержанных электрокаров.

Накануне автомобильный концерн Renault попал в список юрлиц, к которым в РФ применяются специальные меры. Поводом для применения ограничительных мер к французскому концерну послужили сообщения о его планах по созданию на Украине производства БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше