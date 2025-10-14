Hyundai зарегистрировал в РФ бренд для аренды электромобилей

В Роспатенте зарегистрирован новый бренд Mocean от южнокорейского автопроизводителя Hyundai. Как следует из документов, имеющихся у РИА Новости, это название используется для сервисов долгосрочной аренды новых и подержанных электрокаров.
Уточняется, что заявка в Роспатент была подана в августе 2024 года.
При этом бренд, зарегистрированный 8 октября 2025 года, будет защищен исключительными правами до августа 2034 года. Сфера его применения включает техобслуживание, тюнинг, мойку и ремонт автомобилей.
В Rusprofile также уточнили, что Mocean уже работает в Европе, предлагая услуги долгосрочной аренды новых и подержанных электрокаров.
