Бывшее руководство Worldskill Russia обвинили в крупном хищении из гранта Минпросвещения

Экс-руководство Worldskill Russia обвинили в хищении 1,075 млрд рублей из гранта.

Источник: Комсомольская правда

Бывших руководителей Worldskill Russia обвинили в хищении средств, которые были выделены по гранту Минпросвещения на 1,075 млрд рублей. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

В прошлом году Замоскворецкий суд Москвы продлил срок ареста генерального директора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Роберта Уразова и руководителя аппарата гендиректора Данира Мухаметзянова, против которых выдвинуты обвинения в крупном мошенничестве.

Теперь экс-руководителями организации грозит до десяти лет тюремного заключения.

Напомним, Уразов и другие сотрудники организации WorldSkills Russia для «незаконного личного обогащения» сообщили заведомо ложные сведения в Роструд. Данные касались заключаемых срочных договоров.