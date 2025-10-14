Ситуация с ОРВИ в Крыму и Севастополе — данные Роспотребнадзора

По данным ведомства, в Крыму за отчетный период зарегистрировано 9832 случаев ОРВИ. Заболеваемость находится на уровне предыдущей недели.
В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 3026 человек, что ниже уровня предыдущей недели на 8,4%.
В Роспотребнадзоре уточнили, что заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.
Также в Республике Крым зарегистрировано 48 случаев заболевания коронавирусом, в Севастополе — 123 человека.
На сегодняшний день в обоих субъектах прививки от гриппа получили 593 662 человека, в том числе 166 952 ребенка. Все медицинские организации полуострова обеспечены вакцинами для профилактики гриппа, подчеркнули в ведомстве.
На предыдущей неделе в Крыму ОРВИ заболели 9697 человек, а в Севастополе — 3305.