Ричмонд
+15°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ситуация с ОРВИ в Крыму и Севастополе — данные Роспотребнадзора

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за неделю заболели ОРВИ 12,8 тысяч человек, это меньше, чем неделей раньше. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, в Крыму за отчетный период зарегистрировано 9832 случаев ОРВИ. Заболеваемость находится на уровне предыдущей недели.

В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 3026 человек, что ниже уровня предыдущей недели на 8,4%.

В Роспотребнадзоре уточнили, что заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.

Также в Республике Крым зарегистрировано 48 случаев заболевания коронавирусом, в Севастополе — 123 человека.

На сегодняшний день в обоих субъектах прививки от гриппа получили 593 662 человека, в том числе 166 952 ребенка. Все медицинские организации полуострова обеспечены вакцинами для профилактики гриппа, подчеркнули в ведомстве.

На предыдущей неделе в Крыму ОРВИ заболели 9697 человек, а в Севастополе — 3305.