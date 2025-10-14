Отопительный сезон в Туркестанской области начнётся по графику

В Кентау завершены строительно-монтажные работы по технической части шести котельных, начатых в 2024—2025 годах. Проведена модернизация тепловых сетей. Из запланированных на данный период 950 метров магистральных теплосетей (общая протяженность — 14,5 км) работы по реконструкции были проведены с превышением плана — на 1 км. По первому этапу реконструкции внутриквартальных теплосетей общей протяженностью 22,2 км работы проведены на 5,5 км при плане в 4,2 км (план выполнен на 130%). По второму этапу из запланированных 35 км реконструкции сетей общей протяженностью 44,2 км работы проведены на 33,5 км. Оставшиеся работы планируется завершить до начала отопительного сезона.