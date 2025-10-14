Отопительный сезон в Туркестанской области начнётся по графику

Глава региона дал конкретные поручения руководителям ответственных отраслей и акимам городов и районов, направленные на обеспечение стабильного и безопасного прохождения отопительного сезона. Он поручил держать под постоянным контролем теплоснабжение каждого социального объекта и жилого дома, достаточность запасов топлива и бесперебойную работу систем отопления. Н. Кушеров предупредил, что результаты своевременного и качественного выполнения поставленных задач будут находиться под непосредственным контролем.
— Не допускайте недостатков в подготовке к отопительному сезону. Предоставляйте информацию регулярно. Ответственность руководителей, допустивших недостатки, будет строго рассмотрена, — сказал аким области.
На аппаратном совещании руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тохтар Усубалиев доложил о ходе работ по подготовке централизованных теплоснабжающих предприятий к отопительному сезону. По его словам, работа по подготовке к предстоящему отопительному сезону находится под постоянным контролем регионального штаба.
В Кентау завершены строительно-монтажные работы по технической части шести котельных, начатых в 2024—2025 годах. Проведена модернизация тепловых сетей. Из запланированных на данный период 950 метров магистральных теплосетей (общая протяженность — 14,5 км) работы по реконструкции были проведены с превышением плана — на 1 км. По первому этапу реконструкции внутриквартальных теплосетей общей протяженностью 22,2 км работы проведены на 5,5 км при плане в 4,2 км (план выполнен на 130%). По второму этапу из запланированных 35 км реконструкции сетей общей протяженностью 44,2 км работы проведены на 33,5 км. Оставшиеся работы планируется завершить до начала отопительного сезона.
В поселке Кыземшек Созакского района завершен ремонт резервной котельной № 6, ведутся ремонтные работы в котельных №№ 2, 3 и 4. Кроме того, в поселках Кыземшек и Таукент заменены 4,7 км теплопроводов (работа выполнена на 100%).
В Толебийском районе проводимый текущий ремонт резервной котельной планируется завершить до начала отопительного сезона. Полностью заменены тепловые сети протяженностью 1,1 км.
В Отырарском районе завершены текущие ремонтные работы в котельных сел Шаульдер и Мыншукур.
В городвах Туркестане и Арысь, а также Сарыагашском районе все котельные полностью готовы к отопительному сезону, проведены работы по опрессовке. В центральной котельной Туркестана вырыт котлован и доставлены резервуары.
Потребность бюджетных учреждений в дизельном топливе составляет 3,146 млн литров, из которых 3,103 млн литров уже завезено. Потребность в угольном топливе составляет 594,3 тыс. тонн, из которых на сегодня доставлено 325,6 тыс. тонн.
Бюджетные учреждения обеспечены углем на 100%, частный сектор — на 77%, теплицы — на 22%. На железнодорожных тупиках накоплено 90,6 тыс. тонн запасов угля.
В связи с завершением строительства 46-ти объектов газоснабжения в этом году планируется сокращение потребности в угольном топливе примерно на 74 тыс. тонн в Мактааральском, Жетысайском, Келесском, Кентауском, Сарыагашском, Ордабасинском и Байдибекском районах.
Отметим, отопительный сезон уже начался в Тюлькубасском районе. В остальных районах и городах его начало планируется в период с 15 октября по 1 ноября.