В России внесут закон об удвоении социальных пенсий: кого он затронет

Согласно документу, для мужчин старше 70 лет и женщин старше 65 лет, инвалидов II группы и детей, потерявших одного из родителей, размер пенсии предлагается увеличить с 5 034 рублей до 10 068 рублей. Для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов — с 12 082 до 24 164 рублей. Для инвалидов I группы, инвалидов с детства II группы и детей, потерявших обоих родителей, — с 10 068 до 20 137 рублей. Для инвалидов III группы — с 4 279 до 8 558 рублей.