В России внесут закон об удвоении социальных пенсий: кого он затронет

Группа депутатов под руководством председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова внесёт в Госдуму законопроект о двукратном увеличении социальных пенсий. Текст инициативы находится в распоряжении ТАСС.
В документе предлагается внести изменения в закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и увеличить вдвое социальные пенсии нетрудоспособных граждан.
Согласно документу, для мужчин старше 70 лет и женщин старше 65 лет, инвалидов II группы и детей, потерявших одного из родителей, размер пенсии предлагается увеличить с 5 034 рублей до 10 068 рублей. Для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов — с 12 082 до 24 164 рублей. Для инвалидов I группы, инвалидов с детства II группы и детей, потерявших обоих родителей, — с 10 068 до 20 137 рублей. Для инвалидов III группы — с 4 279 до 8 558 рублей.
Сергей Миронов отметил, что эта инициатива призвана в том числе поддержать участников специальной военной операции.
«Повышение социальной пенсии укрепит правовую и финансовую основу для дальнейшего увеличения специальных выплат ветеранам и участникам СВО», — сказал он ТАСС.
Тем временем стало известно, что в начале 2026 года в России снова вырастут страховые выплаты. По плану, с 1 января пенсии увеличатся на 7,6%.