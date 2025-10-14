Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы пожаловались на сбой в программе для записи к врачу

У горожан не получается записаться ни через единую регистратуру, ни через «Госуслуги».

Источник: Комсомольская правда

Новосибирцы 14 октября пожаловались на проблемы при попытке записаться к врачу. Как рассказала КП-Новосибирск местная жительница, в единой регистратуре это не получается сделать из-за сбоя в программе.

— Я позвонила в единую регистратуру в 122, идет какой-то сбой у них в программе, и они не могут перезаписать меня к врачу, — поделилась девушка.

По ее словам, через «Госуслуги» также не получается перезаписаться к врачу, так как сервис выдает ошибку.

— Не удалось получить данные из медорганизации. Попробуйте еще раз. Если ошибка повторится, для записи обратитесь в поликлинику очно или по телефону, — высвечивается на ресурсе при попытке перезаписаться к врачу.