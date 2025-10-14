Новосибирцы пожаловались на сбой в программе для записи к врачу

Новосибирцы 14 октября пожаловались на проблемы при попытке записаться к врачу. Как рассказала КП-Новосибирск местная жительница, в единой регистратуре это не получается сделать из-за сбоя в программе.
— Я позвонила в единую регистратуру в 122, идет какой-то сбой у них в программе, и они не могут перезаписать меня к врачу, — поделилась девушка.
По ее словам, через «Госуслуги» также не получается перезаписаться к врачу, так как сервис выдает ошибку.
— Не удалось получить данные из медорганизации. Попробуйте еще раз. Если ошибка повторится, для записи обратитесь в поликлинику очно или по телефону, — высвечивается на ресурсе при попытке перезаписаться к врачу.